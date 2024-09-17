С начала года жители Нефтекамска отдали мошенникам 114 миллионов рублей

За восемь месяцев текущего года в отделе МВД России по Нефтекамску зарегистрировано 1 530 преступлений, из которых 57,8% - в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе случаи мошенничества.

Общий ущерб, нанесенный населению города, за данный период составил более 114 миллионов рублей. Такие цифры сегодня озвучил начальник отдела МВД по Нефтекамску Радик Насыров на совещании с руководителями предприятий, организаций и учреждений образования.



Основные схемы, по которым происходит мошенничество: имитация звонка из колл-центра банковского учреждения или сервиса Госуслуги, покупка-продажа товаров, инвестиции, схема «Родственник попал в беду». Если, к примеру, человек забыл отвязать старый номер телефона от Госуслуг, «друг» просит в долг, пишет через мессенджеры. Особое внимание стоит обратить на детей. У мошенников распространены схемы для вовлечения подростков в преступную деятельность. Это происходит под видом «легкого» заработка или игры.

Ранее аферисты придумали новый способ обмана пожилых жителей Башкирии.