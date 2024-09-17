Сотрудники УФСБ Башкирии предупредили хакера о последствиях его действий

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану объявили 31-летнему жителю Уфимского района официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

«Установлено, что злоумышленник с января 2023 года по март 2024 года изучал вредоносные компьютерные программы, заведомо предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ. Кроме того, 31-летний мужчина, находил полученные неустановленными лицами базы данных, содержащие логины и пароли от почтовых ящиков, соответствующие форумы в сети интернет и инструкции по совершению компьютерных атак и взлому паролей», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Если мужчина продолжит заниматься хакерством, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее «Башинформ» сообщал, что житель Башкирии подозревается в участии в экстремистской организации.