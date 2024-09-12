Житель Башкирии подозревается в участии в экстремистской организации

В Башкирии следователи Туймазинского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за участие в деятельности экстремистской организации. По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, с августа 2022 года подозреваемый состоял в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*, действующей в том числе на территории Башкортостана. Несмотря на то, что ему было известно о том, что деятельность указанной организации признана экстремистской и запрещена решением Самарского областного суда, которое вступило в законную силу 19 июля 2022 года, участие в ней не прекратил, а продолжил активную противоправную деятельность.

Подозреваемый пропагандировал идеологию организации и распространял агитационные материалы, содержащие ее символику. Экстремистская деятельность подозреваемого была выявлена сотрудниками ФСБ.

«46-летний мужчина отрицал легитимность Российской Федерации как государства и всех действующих на территории страны нормативно-правовых актов, включая Конституцию России, сознательно нарушал законы и призывал к формированию альтернативных органов власти, неподконтрольных действующей администрации района. Изъятые по месту жительства документы, грамоты, анкеты, листовки и рукописные материалы экспертами признаны экстремистскими, — проинформировали в пресс-службе УФСБ по РБ. — В 2019 году им уничтожены официальные документы — паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении. В последующем в качестве удостоверения личности применялись бланки с названием „Именная книга“. В связи с лишением права на управление автотранспортом он выписал себе бланк „Грамота на управление движимым имуществом“, а купленные по договору купли-продажи автотранспортные средства не ставил на официальный учет и эксплуатировал под подложными документами и номерами».

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, по месту его жительства проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

*деятельность организации признана экстремистской и запрещена решением Самарского областного суда, которое вступило в законную силу 19 июля 2022 года.