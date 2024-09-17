Мошенники обманывают россиян, предлагая скидочные тарифы

Телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом операторов связи, предлагающих тарифы для мобильной связи со скидкой, сообщается в телеграм-канале «Вестник киберполиции России». Злоумышленники звонят абонентам и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы.

Так, аферисты предложили гражданину подключить тариф со скидкой 50 процентов и возможностью его продления каждые два месяца. Чтобы гарантировать подключение, мошенники попросили перевести деньги сразу за два месяца, но подключения так и не произошло.

Ранее «Башинформ» передавал, что в Башкирии началась акция «Стоп, мошенник».