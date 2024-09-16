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16 Сентября , 14:44

В Уфе спасатели помогли попавшему в беду 9-летнему мальчику

В Уфе 9-летнему ребенку потребовалась помощь спасателей. Когда школьник играл во дворе с мячом, тот попал на крышу технического здания высотой 4 метра. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, юный футболист ловко взобрался на крышу по рядом стоящему забору, скинул вниз мяч, но обратно спуститься уже не смог.

Сидящего на крыше ребенка увидела соседка и вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда по приставной лестнице поднялись на крышу здания и помогли ему спуститься вниз. Мальчик не пострадал и в медпомощи не нуждался.

Ранее в Уфе маленький ребёнок чуть не выпал из окна 4-го этажа.

Автор:Дарья Субботина
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