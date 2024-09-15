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15 Сентября , 18:14

В Уфе маленький ребёнок чуть не выпал из окна 4-го этажа

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Уфе едва не произошёл несчастный случай с 4-летним малышом. Как сообщает управление гражданской защиты города, в Кировском районе столицы очевидец заметил ребёнка, играющего на подоконнике у открытого окна.

Квартира располагается на четвёртом этаже жилого дома № 23/1 по ул. Софьи Перовской. Прохожий позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу Уфы. Прибывшие по адресу спасатели выяснили, что в квартире находились двое детей 10 и 4 лет.

Взрослых дома не было. Соседям удалось связаться с родителями детей по телефону. Теперь им предстоит общение с представителями правоохранительных органов.

Ранее в Уфе другой 4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа. Несчастный случай произошёл в доме по улице Свободы, 15.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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