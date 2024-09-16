В Уфе 17-летнего мотоциклиста сбил «Лексус»

В Уфе днем 14 сентября 46-летняя женщина за рулем «Лексуса», следуя по проспекту Октября, при повороте во двор допустила столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Ямаха» под управлением 17-летнего подростка. Пострадавшего в ДТП водителя мототранспорта госпитализировали с различными травмами.

По факту дорожной аварии начато административное расследование, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Как информировал «Башинформ», в Уфе иномарка «догнала» два попутных автомобиля.