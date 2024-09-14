В Уфе иномарка «догнала» два попутных автомобиля

Водитель «Тойота Камри» ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Также сегодня в Башкирии в ДТП на трассе М-5 «Урал» столкнулись фура и «Опель Астра». Водитель иномарки погиб до приезда скорой медицинской помощи.