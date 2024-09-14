В Уфе иномарка «догнала» два попутных автомобиля

Сегодня в Уфе «Тойота Камри» столкнулась с попутными «Киа Рио» и «Сузуки СХ4». Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Салавата Юлаева примерно в пять часов дня, сообщили в столичной госавтоинспекции.
Водитель «Тойота Камри» ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
Также сегодня в Башкирии в ДТП на трассе М-5 «Урал» столкнулись фура и «Опель Астра». Водитель иномарки погиб до приезда скорой медицинской помощи.