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14 Сентября , 20:43

В Уфе иномарка «догнала» два попутных автомобиля

telegram-канал госавтоинспекции Уфы
Фото:telegram-канал госавтоинспекции Уфы

Сегодня в Уфе «Тойота Камри» столкнулась с попутными «Киа Рио» и «Сузуки СХ4». Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Салавата Юлаева примерно в пять часов дня, сообщили в столичной госавтоинспекции.

telegram-канал госавтоинспекции Уфы
Фото:telegram-канал госавтоинспекции Уфы
telegram-канал госавтоинспекции Уфы
Фото:telegram-канал госавтоинспекции Уфы

Водитель «Тойота Камри» ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Также сегодня в Башкирии в ДТП на трассе М-5 «Урал» столкнулись фура и «Опель Астра». Водитель иномарки погиб до приезда скорой медицинской помощи.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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