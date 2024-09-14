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14 Сентября , 15:29

В Башкирии в ДТП с фурой разбился водитель иномарки

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

В Салаватском районе выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. Как сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции, авария произошла сегодня днем на 1618 км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 57-летний водитель за рулем «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру «Ситрак».

В ДТП водитель «Опель», 57-летний мужчина, скончался до приезда скорой медпомощи.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. На трассе организованно реверсивное движение. Подробности ДТП уточняются.

Видео 18+

18+Видео:ГАИ РБ
Автор:Дарья Субботина
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