Спасатели нашли заблудившуюся в лесу уфимку

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, уфимская пара отправилась на отдых к Голубому озеру на территории Кармаскалинского района. Молодые люди разбили лагерь на вершине скалы и решили остаться там на ночь. Вечером молодой человек ушел в сторону турбазы, оставив свою спутницу одну на скале. Ближе к ночи девушка позвонила своей сестре и сообщила, что заблудилась в лесу. После этого ее телефон оказался вне зоны доступа.

Встревоженные родственники незамедлительно сообщили о произошедшем в экстренные службы. На рассвете спасатели госкомитета РБ по ЧС обнаружили девушку, благополучно доставили ее к подножию скалы и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Башкирии спасатели нашли заблудившихся в лесу туристов.