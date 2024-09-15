Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
71.61
-0.36
11+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
15 Сентября , 21:17

В Башкирии вандалы разбили светильники и сломали саженцы

администрация г. Салавата
Фото:администрация г. Салавата

В Башкирии снова совершён акт вандализма. В Салавате в сквере на бульваре Космонавтов хулиганы разбили светильники, а на бульваре Юлаева отломили макушки молодых саженцев. Об этом говорится в telegram-канале администрации города.

«Воспитать вандала или стать его жертвой — это про всех нас. Давайте чаще беседовать со своими детьми о правилах поведения в общественных местах, ведь многое зависит от культурного уровня воспитания и развития эмпатии у подрастающего поколения. Только совместными усилиями с жителями и личным примером мы можем попытаться уберечь наши объекты благоустройства от рук вандалов. Обращаемся ко всем салаватцам, давайте уважать друг друга, любить наш город и бережно относиться к нашему общему имуществу», — говорится в сообщении муниципалитета.

Ранее в  селе Раевский люди превратили в мусорный контейнер мемориал в местном парке отдыха. Посетители общественного места завалили внутреннее пространство бронетранспортёра пустыми жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными пакетами и другим мусором, сообщал «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru