В Башкирии вандалы разбили светильники и сломали саженцы

В Башкирии снова совершён акт вандализма. В Салавате в сквере на бульваре Космонавтов хулиганы разбили светильники, а на бульваре Юлаева отломили макушки молодых саженцев. Об этом говорится в telegram-канале администрации города.

«Воспитать вандала или стать его жертвой — это про всех нас. Давайте чаще беседовать со своими детьми о правилах поведения в общественных местах, ведь многое зависит от культурного уровня воспитания и развития эмпатии у подрастающего поколения. Только совместными усилиями с жителями и личным примером мы можем попытаться уберечь наши объекты благоустройства от рук вандалов. Обращаемся ко всем салаватцам, давайте уважать друг друга, любить наш город и бережно относиться к нашему общему имуществу», — говорится в сообщении муниципалитета.

Ранее в селе Раевский люди превратили в мусорный контейнер мемориал в местном парке отдыха. Посетители общественного места завалили внутреннее пространство бронетранспортёра пустыми жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными пакетами и другим мусором, сообщал «Башинформ».