В Башкирии осквернили памятник воинам

В селе Раевский бронетранспортёр, установленный в местном парке отдыха, люди превратили в мусорный контейнер. О кощунстве и неуважении памяти ветеранов Великой Отечественной войны сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.
Посетители общественного места завалили внутреннее пространство мемориала пустыми жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными пакетами и другим мусором. Последствия вандализма исправили учителя школы и сотрудники сельсовета. Они вычистили мусор изнутри бронетранспортёра и заварили люк техники.
«Воспитание на полном нуле, — возмутился Дамир Мустафин. — Танки, мемориалы и захоронения стоят вовсе не для украшения посёлка и тем более не для сбора мусора. Это, в первую очередь, память о великом подвиге наших предков. Каждый акт вандализма — это преступление против жителей района, которые хотят видеть его благоустроенным. Потому прошу не оставаться в стороне и помочь сохранить населённые пункты чистыми. Если вы стали свидетелем акта вандализма, сообщите об этом в полицию».
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Учалах возбудили уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в городском парке.