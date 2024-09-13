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13 Сентября , 09:54

В Башкирии осквернили памятник воинам

telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
Фото:telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина

В селе Раевский бронетранспортёр, установленный в местном парке отдыха, люди превратили в мусорный контейнер. О кощунстве и неуважении памяти ветеранов Великой Отечественной войны сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Посетители общественного места завалили внутреннее пространство мемориала пустыми жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными пакетами и другим мусором. Последствия вандализма исправили учителя школы и сотрудники сельсовета. Они вычистили мусор изнутри бронетранспортёра и заварили люк техники.

telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
Фото:telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина

«Воспитание на полном нуле, — возмутился Дамир Мустафин. — Танки, мемориалы и захоронения стоят вовсе не для украшения посёлка и тем более не для сбора мусора. Это, в первую очередь, память о великом подвиге наших предков. Каждый акт вандализма — это преступление против жителей района, которые хотят видеть его благоустроенным. Потому прошу не оставаться в стороне и помочь сохранить населённые пункты чистыми. Если вы стали свидетелем акта вандализма, сообщите об этом в полицию».

telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина
Фото:telegram-канал главы администрации Альшеевского района Дамира Мустафина

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Учалах возбудили уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в городском парке.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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