В Башкирии осквернили памятник воинам

В селе Раевский бронетранспортёр, установленный в местном парке отдыха, люди превратили в мусорный контейнер. О кощунстве и неуважении памяти ветеранов Великой Отечественной войны сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Посетители общественного места завалили внутреннее пространство мемориала пустыми жестяными банками, пластиковыми бутылками, использованными пакетами и другим мусором. Последствия вандализма исправили учителя школы и сотрудники сельсовета. Они вычистили мусор изнутри бронетранспортёра и заварили люк техники.