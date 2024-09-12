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12 Сентября , 16:35

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту повреждения Вечного огня

скриншот видео ТАСС
Фото:скриншот видео ТАСС

В Учалах возбуждено уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в городском парке по статье «повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, с 5 по 6 сентября на территории парка культуры и отдыха на улице Ленина в Учалах была повреждена ветроустойчивая газовая горелка Вечного огня, расположенного около мемориального сооружения «Стела горнякам, павшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.». Горение прекратилось.

«Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления лица, причастного к повреждению элемента мемориального сооружения и дачи его действиям окончательной правовой оценки», — отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что полиция задержала трёх мужчин, испортивших мемориал Вечного огня в Учалах. 6 сентября они заполнили мусором ёмкость, где установлена автоматическая газовая горелка. Мусор загорелся, оборудование повредилось.

20-летние приятели Роман, Егор и Ильдар на видео принесли извинения и просили их простить, излагая своё видение ценности и значимости мемориала.

Автор:Дарья Субботина
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