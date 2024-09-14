Уфимец попал под электропоезд

В Башкирии транспортные полицейские выясняют обстоятельства смертельного инцидента на железнодорожных путях. Вечером 13 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что пригородным электропоездом Инзер-Уфа на перегоне Уршак-Дема был смертельно травмирован мужчина.

Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, но поезд сбил человека выступающей частью локомотива. Личность погибшего установили, он был опознан родственниками. Погибшим оказался житель Уфы, 1973 года рождения.

Как выяснил «Башинформ», предварительно, уфимец возвращался домой из гостей в нетрезвом состоянии.

«Объекты транспорта — это зона повышенной опасности. По статистике, причиной травматизма на железной дороге в большинстве случаев является собственная неосторожность. Остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным», — напомнили гражданам о правилах безопасности в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии на железнодорожных путях увеличилось количество ДТП.