В Башкирии на железнодорожных путях увеличилось количество ДТП

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», за январь-август текущего года было допущено пять случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом на переездах Куйбышевской магистрали и пять случаев — вне переезда. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями машин.

«За восемь месяцев 2024 года в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадало семь человек, из них двое погибло. Призываем водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов, — подчеркнули в организации. — Для предупреждения ДТП сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами».

Ранее авария в Башкирии унесла жизни двух человек.