Жителя Башкирии ударили топором по голове

Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя по статье «покушение на убийство». По версии следствия, в июле 2024 года мужчина получил замечание из-за любви к алкоголю.

Спустя несколько дней, вооружившись топором, он пришел в квартиру соседа и ударил его по голове. В этой время находившийся рядом свидетель оттолкнул злоумышленника и выхватил орудие преступления, не позволив нанести повторный удар.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Башкирии зарубил топором свою ревнивую знакомую.