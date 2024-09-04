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4 Сентября , 12:51

Житель Башкирии зарубил топором свою ревнивую знакомую

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Благовещенский районный суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого жителя Уфы, обвиняемого в совершении убийства. Как сообщили в пресс-службе суда, поздно вечером 1 мая этого года мужчина находился в гостях у знакомой в доме на территории СНТ. Они выпили, «под градусом» произошел конфликт на почве ревности. Разъяренный гость схватил топор и из личной неприязни стал наносить им удары по голове своей жертвы. Как позже установят эксперты, женщина скончалась от множественных проникающих рубленых ран головы (9 штук) с повреждением костей черепа и головного мозга.

Подсудимый вину признал. Он пояснил, что в тот день находился в гостях у потерпевшей, где помогал ей по хозяйству, а также периодически выпивал алкоголь. Когда сказал потерпевшей, что у него дела и ему нужно ехать, в это время ему позвонила знакомая девушка. Потерпевшая начала высказывать претензии, возникла ссора. Его это разозлило, поэтому он взял топор и нанес ей не менее 9 ударов по голове. После чего закрыл дом и ушел, прихватив с собой телефон своей жертвы, где в мессенджере вел переписку от ее имени, чтобы скрыть убийство.

Суд признал уфимца виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также был удовлетворен гражданский иск, признанный подсудимым в полном объеме. Суд взыскал в счет возмещения морального вреда потерпевшей стороне 2 млн рублей, материального ущерба — 141 500 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Автор:Дарья Субботина
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