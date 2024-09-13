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13 Сентября , 10:37

В Уфе водитель за рулем иномарки сбил на «зебре» годовалого мальчика

ГАИ Уфы
Фото:ГАИ Уфы

В Уфе вечером 12 сентября 22-летний водитель за рулем «Фольксваген Пассат», следуя по проспекту Октября в сторону переулка Российский, допустил наезд на годовалого мальчика, который в сопровождении бабушки переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. Ему оказали помощь и отпустили домой в сопровождении взрослых.

По факту ДТП начато разбирательство, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Ранее транспортный эксперт оценил планы Башкирии по развитию дорог.

Автор:Дарья Субботина
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