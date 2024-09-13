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13 Сентября , 10:03

Транспортный эксперт оценил планы Башкирии по развитию дорог

соцсети Олега Арефьева
Фото:соцсети Олега Арефьева

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе церемонии инаугурации на новый срок поручил правительству республики увеличить долю соответствующих нормативу автомобильных дорог федерального значения, крупнейших агломераций и опорной сети не менее чем до 85%, а региональных и межмуниципальных дорог — не менее чем до 60%.

Заместитель заведующего научно-исследовательской лаборатории проблем развития городского электрического транспорта НИИАТ Олег Арефьев считает, что эти цели достижимы, однако управленческой команде региона необходимо усилить контроль за подрядными организациями.

«Сегодня политика восстановления, ремонта и строительства региональных дорог стоит очень остро на федеральном уровне. Своим заявлением Радий Фаритович показал, что он понимает и поддерживает этот тренд, стараясь достигать определенных результатов в данном направлении. Ведь от скорости передвижения пассажиров, грузов и всего остального, особенно внутри республики, очень сильно зависит региональная экономика. Безусловно, эти цели достижимы, но нужно усилить контроль за подрядчиками во избежание возможных срывов сроков и нарушений при строительстве. Я лично очень надеюсь, что в новом правительстве, в новой команде, которую Глава сформирует, за подрядчиками будут следить более жестко. Это очень важно, потому что у нас на сегодняшний день многие отдаленные населенные пункты не связаны транспортным сообщением с крупными городами даже в радиусе 100 километров. Счетная палата проводила исследования по регионам, и в Башкирии не худшая ситуация, однако таких населенных пунктов, к сожалению, достаточно. А это отчасти влияет на трудовую миграцию, когда люди комфортно могут ездить на работу в близлежащий город. Это все напрямую влияет на экономические показатели региона. У республики достаточно ресурсов для решения этого вопроса», — уверен эксперт.
Автор:Иван Вавилов
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