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12 Сентября , 11:24

В Уфе перед судом предстанут участники массовой драки

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц по статьям «хулиганство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе между двумя мужчинами произошел конфликт.

В этот же день один из участников инцидента с тремя знакомыми и другими неустановленными лицами, вооружившись огнестрельным оружием ограниченного поражения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, прибыли на территорию центра. В присутствии находящихся там лиц, не предпринимавших в отношении них каких-либо противоправных действий, применили оружие и нанесли множественные телесные повреждения четверым мужчинам.

Обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд  для рассмотрения по существу. Материалы в отношении других участников драки выделены в отдельное производство, отметили в региональном надзорном ведомстве.

Ранее в Уфе банде грабителей-похитителей вынесли приговор.

Автор:Дарья Субботина
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