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12 Сентября , 12:41

В Уфе на улице обнаружили труп мужчины

БашДТП, телеграм
Фото:БашДТП, телеграм

В Уфе рядом с домом № 9 по улице Степана Кувыкина прохожие обнаружили труп мужчины. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «БашДТП», сначала он долго сидел на бордюре, потом упал и скончался. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как заявили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в отдел полиции № 3 поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на улице Степана Кувыкина.

«Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что смерть 39-летнего местного жителя не носит насильственной характер», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя.

Автор:Дарья Субботина
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