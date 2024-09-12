В Уфе на улице обнаружили труп мужчины

В Уфе рядом с домом № 9 по улице Степана Кувыкина прохожие обнаружили труп мужчины. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «БашДТП», сначала он долго сидел на бордюре, потом упал и скончался. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как заявили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в отдел полиции № 3 поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на улице Степана Кувыкина.

«Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что смерть 39-летнего местного жителя не носит насильственной характер», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя.