В Башкирии из опрокинувшейся машины достали труп водителя

В Караидельском районе днем на 4 км автодороги Ургуш-Зуевка 36-летний местный житель за рулём «Лады Нивы» допустил съезд в кювет — машина опрокинулась. В аварии водитель скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, известно, что погибший ранее был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Машина снята с учёта в связи с ее продажей.

Сейчас начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии в смертельном ДТП пострадала семья с двумя маленькими детьми.