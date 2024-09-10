В Башкирии в смертельном ДТП пострадала семья с двумя маленькими детьми

В Краснокамском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла накануне днем на 69 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. По предварительным данным, 65-летний житель Нефтекамска, управляя «ВАЗ-2115», при повороте налево не уступил встречному Renault Sandero и столкнулся с ним.

В ДТП 64-летний пассажир отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи, его водитель госпитализирован. Медпомощь также потребовалась 36-летнему водителю Renault и его 35-летней супруге, их двум детям: 7-летней девочке и годовалому мальчику.

«Девочка отделалась ушибами, от значительных травм её уберегло детское кресло. Мальчик на момент аварии находился на руках у матери, что способствовало получению травм в виде сотрясения головного мозга», — отметили в ведомстве.

Ранее авария в Башкирии унесла жизни двух человек.