В Башкирии утонули двое мужчин

В Уфимском районе за сутки утонули двое мужчин, передает МЧС по Башкирии. Один из несчастных случаев произошел около деревни Волково на старице реки Уфы, где местные жители достали из воды тело утопленника - очевидцы пытались оказать ему первую помощь, однако впоследствии медики на месте констатировали смерть.

Другая трагедия случилась в Булгаково на реке Уршак, откуда извлекли 33-летнего человека. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидентов.

Ранее в озере Башкирии утонул 20-летний парень.