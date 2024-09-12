В Башкирии в озере утонул 20-летний парень. Трагический случай произошел в городе Октябрьском.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, два друга находились на озере СОК «Спартак». Через некоторое время один из них пошел купаться и предположительно утонул.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть парня. Тело погибшего передано сотрудникам полиции. На месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В ведомстве уточнили, пляж озера СОК «Спартак» оборудован для купания, но безопасность его не обеспечивается в связи с завершением купального сезона.