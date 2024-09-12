Полиция разыскивает ушедшую из больницы уфимку

МВД по Башкортостану разыскивает без вести пропавшую Ольгу Федорову, 1981 года рождения. По данным пресс-службы ведомства, 23 мая прошлого года уроженка Уфы после прохождения лечения ушла в неизвестном направлении из больницы в Орджоникидзевском районе. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, хриплая замедленная речь, при разговоре заикается, лицо прямоугольное, глаза карие.

Была одета в черную куртку, синие классические джинсы, бежевые кроссовки с белой подошвой.

«Если вам известно о возможном местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Уфе по телефону: (347) 242-77-15 или по телефону доверия МВД по РБ (347) 279-32-92», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Уфе за сутки были зафиксированы два случая исчезновения граждан.