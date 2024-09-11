В Уфе врач отдал мошенникам 5 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 64-летний врач-рентгенолог одного из медучреждений города обратился в отдел полиции № 6 по Уфе. Мужчине поступил звонок якобы от главврача с просьбой оказать содействие правоохранительным органам. Следующий звонивший представился «сотрудником силовых структур» и сообщил об утечке персональных данных. Лжесотрудник убедил уфимца предотвратить выдуманное хищение путем оформления кредита и перевода средств на так называемый безопасный счет. Доктор последовал указаниям аферистов и перевел на их счета более 4,5 млн рублей личных сбережений, добавив к ним 500 тысяч рублей, взятых в кредит.

«Более 18 млн рублей потеряли жители республики за сутки от действий мошенников. В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 37 сообщений, связанных с мошенничеством», — сообщили в ведомстве.

Ранее аферисты придумали новый способ обмана пожилых жителей Башкирии.