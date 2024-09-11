Погибший в ДТП в Уфе таксист на днях должен был прочитать никах с девушкой

Погибший на днях в ДТП в уфимском микрорайоне Дема водитель такси на днях должен был прочитать никах со своей девушкой. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», 21-летний Владислав ночью 23 августа вез пассажира по улице Левитана. На перекрестке в его «ВАЗ-2112» на полном ходу влетел внедорожник Range Rover, который двигался на запрещающий сигнал светофора. От мощного удара — пассажир скончался на месте, а Владислав умер, не приходя в сознание, спустя несколько часов.

Как выяснилось, Владислав и его девушка Лилиана строили большие планы на дальнейшую совместную жизнь, которым теперь не суждено сбыться. Они должны были прочитать никах, пожениться, брать в ипотеку новое жилье. Но все в один миг оборвалось. Сейчас идет доследственная проверка. Родители Владислава, его девушка и друзья хотят, чтобы виновница ДТП понесла наказание. Ведь до сих пор она не вышла на связь и не принесла извинений. Ни о какой компенсации речи и не было.

Как информировал «Башинформ», ДТП произошло на перекрёстке улиц Левитана и Ухтомского: столкнулись Range Rover и «ВАЗ-2112». По данным МЧС по РБ, на момент прибытия спасателей двое пострадавших лежали на асфальте без сознания. Других участников ДТП на месте не было. Ранеными занялись медики, а сотрудники МЧС сняли клеммы с аккумуляторов для предотвращения возгорания. При оказании помощи один из пострадавших скончался — это был пассажир отечественной машины. Второго из них — водителя «Лады» увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Между тем, водителя внедорожника на месте не оказалось.