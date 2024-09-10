Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
69.52
+0.33
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
10 Сентября , 15:06

В Уфе водитель автобуса дерзко нарушил ПДД

ГАИ Уфы
Фото:ГАИ Уфы

В Уфе автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, который двигался по встречной полосе. Полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой видно, как пассажирский транспорт двигается по улице Назара Наджми по «встречке». Инспекторы ДПС оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 40-летний житель Баймакского района.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ „Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения“. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», — проинформировали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Как пояснил нарушитель ПДД, впереди был затор и авария, а он выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии пьяная автоледи рассказала инспектору о своих алкопредпочтениях.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru