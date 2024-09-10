В Уфе водитель автобуса дерзко нарушил ПДД

В Уфе автоинспекторы привлекли к ответственности водителя, который двигался по встречной полосе. Полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой видно, как пассажирский транспорт двигается по улице Назара Наджми по «встречке». Инспекторы ДПС оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 40-летний житель Баймакского района.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ „Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения“. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», — проинформировали в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Как пояснил нарушитель ПДД, впереди был затор и авария, а он выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии пьяная автоледи рассказала инспектору о своих алкопредпочтениях.