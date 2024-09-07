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7 Сентября , 12:14

В Башкирии при восхождении на гору у туристки началась паника

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Стерлитамакском районе у женщины началась паника из-за восхождения на гору. Как сообщает госкомитет по ЧС, накануне вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что женщина забралась на гору Юрактау и не могла самостоятельно спуститься. На высоте у нее началась паника. Ее друзья уже успели спуститься вниз. К счастью, через некоторое время женщина смогла справиться с ситуацией и самостоятельно спустилась с горы.

Спасатели напоминают, что перед любым походом необходимо изучить маршрут, прогноз погоды и особенности местности. Лучше взять с собой необходимое снаряжение, включая удобную обувь, воду и средства связи. На гору лучше всего подниматься в компании друзей или знакомых. И обязательно оценить свои силы: если есть усталость или дискомфорт, лучше отказаться от дальнейшего восхождения.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии благополучно завершились поиски заблудившихся грибников.

Автор:Ляйсан Закирова
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