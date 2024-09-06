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6 Сентября , 16:17

В Башкирии благополучно завершились поисковые операции пропавших людей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Благовещенском районе и городе Октябрьском благополучно завершились поиски пропавших людей. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, 4 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в лесу недалеко от деревни Танайка пропал мужчина. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые вскоре нашли «потеряшку». В медпомощи он не нуждался.

Еще один инцидент произошел 5 сентября — в городе Октябрьском пропала женщина, 1945 года рождения. Она ушла за грибами и не взяла с собой мобильный телефон. Вскоре женщина сама вышла из леса, с ней все в порядке.

Автор:Дарья Субботина
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