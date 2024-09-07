В Башкирии полицейские нашли пропавшую школьницу

Сотрудники полиции нашли школьницу, пропавшую в Белорецке. Накануне поздним вечером в ОМВД по городу обратились родители 9-летней девочки с заявлением о её пропаже. По их словам, около 8 часов вечера она ушла из дома. Телефона с собой у неё не было. Самостоятельные поиски оказались безрезультатны.

Полицейские, волонтеры и неравнодушные горожане искали девочку всю ночь. Школьница нашлась живой и невредимой. По предварительной информации, она переночевала у жительницы микрорайона Нижнее селение, с которой познакомилась на улице в тот же вечер. Накануне девочка повздорила с родителями из-за несделанных уроков и отобранного у неё телефона. Сейчас ее передали родителям.

В пресс-службе МВД Башкирии отметили, что школьница воспитывается в полной, благополучной семье. Сотрудники ПДН выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии благополучно завершились поиски пропавших в лесу грибников.