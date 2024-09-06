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6 Сентября , 15:36

Уфимка поверила, что «племянница» сбила беременную девушку, и осталась без денег

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что неизвестные похитили ее личные сбережения. Как оказалось, заявительница стала жертвой мошенников, которые предоставили ложные сведения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, уфимке поступил звонок якобы от племянницы. Звонившая сказала, что стала виновником ДТП. Давя на жалость пожилой женщины, аферистка убедила ее, что «сбила» беременную девушку и сейчас требуются деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Поверив злоумышленникам, женщина собрала 800 тысяч рублей и передала их прибывшему курьеру. Ситуация прояснилась, когда деньги уже были у аферистов.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника. Подозреваемым оказался 23-летний уфимец. Молодой человек дал признательные показания. Полицейские также установили причастность задержанного еще к одному факту мошенничества. Подобный случай произошел с 70-летним жителем Уфы. Пенсионер передал подозреваемому более 1,5 млн рублей, чтобы помочь своей приятельнице.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Ранее в Госдуме назвали популярные схемы обмана школьников.

Автор:Дарья Субботина
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