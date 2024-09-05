В Уфе будут судить мать, избившую сына ногами

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).



По предварительным данным, 1 сентября 2024 года в Уфе на одной из детских площадок женщина из-за малозначительного повода в присутствии других детей нанесла своему восьмилетнему ребенку удары ногами по различным частям тела.

Кроме того, было установлено, что женщина ранее систематически наносила ему побои, сообщает пресс-служба Следкома республики.



В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и иные свидетели, выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.