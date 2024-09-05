В Уфе столкнулись «Чери Тигго» и пассажирский автобус

По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, в Уфе вечером 4 сентября 55-летний водитель автобуса «НефАЗ» ехал по улице Космонавтов, где столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Чери Тигго». В салоне пассажирского транспорта, выполнявшего маршрут № 51 «Автоваз – Трикотажная фабрика», находились 50 человек.

В ДТП 55-летняя пассажирка «НефАЗа» с различными ушибами обратилась в больницу, после оказания медпомощи была отпущена домой.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.

Ранее в Башкирии пассажирский автобус столкнулся с легковушкой.