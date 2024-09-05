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5 Сентября , 07:43

В Башкирии на поле загорелась уборочная техника

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Ишимбае на поле загорелась уборочная техника – «КамАЗ» и комбайн.

Пожар произошёл в поле вдоль Кинзебулатовского шоссе. К тушению привлекались 5 огнеборцев и 2 единицы техники. В течение 20 минут огонь удалось ликвидировать. Пламенем повреждены «КамАЗ» с грузовым прицепом и зерноуборочный комбайн, сообщает МЧС Башкирии.

В результате пожара 45-летний мужчина получил ожог лица и рук II степени, госпитализирован в реанимацию, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Причину  возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.

Ранее «Башинформ» писал о том, что под курильщиком загорелся матрас.

Автор:Ляйсан Закирова
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