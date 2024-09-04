В Башкирии под курильщиком загорелся матрас

В Белебее в третьем часу ночи в пятиэтажке по улице Революционеров в квартире на четвертом этаже загорелся матрас. Едкий дым почувствовали бдительные соседи и сразу разбудили мужчину, который уснул с сигаретой в постели. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались пять человек. Пожар потушили на площади 1 кв. м.

Дознавателем МЧС России установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как информировал «Башинформ», в Уфе из пожара спасли пять человек.