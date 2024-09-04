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4 Сентября , 09:05

В Уфе из пожара спасли пять человек

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Уфе ночью в коммунальной квартире на улице Блюхера загорелись вещи и мебель.

Пожарные из задымленных комнат спасли пять человек, из них один ребёнок. С верхних этажей эвакуировали 21 человека.

Горение потушили на площади четыре квадратных метра. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

Пожарных извещателей, которые могли бы вовремя среагировать на дым и разбудить хозяев, не было, отметили в региональном МЧС.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе мальчик оказался заперт один в горящей квартире.

Автор:Ляйсан Закирова
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