Уфимец не смог дать взятку в 90 тысяч рублей сотруднику ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану пресекли попытку дачи взятки сотруднику ведомства за прекращение проверки в отношении мигрантов-нарушителей, а также за покровительство предпринимательской деятельности.

«В ходе проведенного в июле 2024 года сотрудниками региональных ФСБ, МВД, прокуратуры и Росгвардии совместного профилактического рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства на объекте строительства социального объекта — школы в Нефтекамске выявлены граждане одной из среднеазиатских республик, нарушившие режим пребывания на территории России. Судом принято решение о выдворении за пределы страны троих нарушителей с последующим запретом на въезд», — сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.

34-летний уфимец, заключивший договор субподряда на строительство данной школы, предложил сотруднику УФСБ взятку — 90 тысяч рублей за общее покровительство до ввода объекта в эксплуатацию, а также за оказание содействия в прекращении проверки иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, сотрудник УФСБ доложил руководству о незаконном предложении. При передаче денег взяткодателя задержали с поличным.

Расследование уголовного дела по статье «дача взятки должностному лицу», возбужденного Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РБ, на основании материалов УФСБ, завершили. Обвиняемый в содеянном полностью раскаялся, дал признательные показания.

Как информировал «Башинформ», депутаты Башкирии выступили за ужесточение миграционной политики.