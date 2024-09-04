В Уфе бывший борец с коррупцией предстанет перед судом за получение взятки

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Уфе по статье «получение взятки в особо крупном размере» и «превышение должностных полномочий». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в ноябре–декабре 2020 года бывший высокопоставленный сотрудник полиции с двумя своими знакомыми организовали незаконное проведение азартных игр в Уфе. Для беспрепятственного осуществления игорной деятельности и покровительства мужчина договорился ежемесячно передавать обвиняемому взятку и 50% от прибыли.

С декабря 2020 года по май 2021 года сотрудник полиции получил более 3,2 млн рублей, а также брендовые наручные часы стоимостью свыше 1,3 млн рублей.

Мужчина не признал свою вину. В обеспечительных целях на имущество обвиняемого и его родственников, общая стоимость которого превышает 48 млн рублей, наложили арест.

«Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее в отношении взяткодателя и организаторов незаконного игорного бизнеса были вынесены обвинительные приговоры», — проинформировали в региональном надзорном ведомстве.

Как информировал «Башинформ», в Уфе бывший инспектор по вопросам миграции обвиняется во взяточничестве.