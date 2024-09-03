В Уфе бывший инспектор по вопросам миграции обвиняется во взяточничестве

В Уфе перед судом предстанет бывший инспектор по вопросам миграции за взяточничество и превышение должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе 2017 года к мужчине обратился его знакомый с предложением незаконно систематически ставить иностранных граждан на учет по месту пребывания по адресу юридического лица за вознаграждение. За каждого обещал платить 500 рублей. Так, экс-инспектор внес в базу данных ложные сведения о 539 лицах, незаконно пребывающих на территории России, из которых 55 совершили административные правонарушения, а один — преступление.

Всего им получено почти 270 тысяч рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Он не признал свою вину, был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в надзорном ведомстве.

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