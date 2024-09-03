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3 Сентября , 13:09

Нетрезвый уфимец покусал полицейских

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Дёмский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статьям «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре 2023 года нетрезвый мужчина нецензурно оскорблял сотрудников полиции, прибывших для проверки поступившего сообщения о нарушении общественного порядка. Не желая исполнять законные требования стражей правопорядка, подсудимый размахивал металлической урной и бритвенным станком, нецензурно выражался, а при задержании он укусил их.

Фигурант уголовного дела признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии дети перевоплощаются в животных и пугают прохожих.

Автор:Дарья Субботина
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