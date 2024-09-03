В Башкирии дети перевоплощаются в животных и пугают прохожих

В Стерлитамаке набирает обороты движение квадроберов, сообщает телеграм-канал «Честно говоря». Так, в местном парке мужчина снял на видео, как дети в масках животных и с хвостами бегают на четвереньках и пугают пешеходов. Известно, что участники движения — квадроберы — переодеваются в животных, копируют их повадки и собираются в парках, чтобы вместе побегать на четвереньках.

По мнению первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, новое увлечение может пагубно сказаться на молодых людях, так как в этом социальном явлении, по сути, отрицаются общественные нормы.

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