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4 Сентября , 12:27

Уфимка обогатилась почти на 20 млн рублей за счет пайщиков

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Чишминский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы по статьям «мошенничество» и «присвоение». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, женщина, являясь менеджером кредитного потребительского кооператива «Кредит-центр», с августа 2020 года по март 2022 года, используя личные данные пайщиков, фиктивно оформила договоры потребительского займа и получила в кассе организации более 7,7 млн рублей. Также бывшая сотрудница не внесла в кассу предприятия свыше 12 млн рублей, переданные гражданами в качестве вкладов.

Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, которое отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как информировал «Башинформ», в Уфе бывший инспектор по вопросам миграции обвиняется во взяточничестве.

Автор:Дарья Субботина
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