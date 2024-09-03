Уфимец лишился свободы за махинации с чужими автомобилями

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «мошенничество». По информации пресс-службы прокуратуры РБ, с мая по июль 2022 года мужчина занимался перепродажей автомобилей. Он предложил двоим знакомым помощь в реализации их машин. Подсудимый забрал у них два автомобиля марки «Хендай Солярис»: один продал, а второй отдал в счет своего долга. Его неправомерными действиями был причинен ущерб на общую сумму почти 1,7 млн рублей. Кроме того, пообещав приобрести одной из потерпевших машину марки «БМВ», он получил от нее 250 тысяч рублей.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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