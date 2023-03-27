За выходные мошенники лишили жителей Башкирии более миллиона рублей

За выходные мошенники лишили жителей республики более одного миллиона рублей.

85-летняя уфимка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Ей злоумышленники позвонили на стационарный телефон и сообщили, что по вине её подруги произошло ДТП и срочно нужны деньги для разрешения вопроса с водителем. Желая помочь приятельнице, женщина отдала 200 тысяч рублей неизвестному мужчине, который пришел за деньгами.

В подобной ситуации чуть не оказалась и жительница города Октябрьского. 64-летняя горожанка рассказала полицейским, что на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил страшную весть. Якобы сноха заявительницы попала в ДТП и для помощи пострадавшей девушке необходимо 100 тысяч рублей. Свидетелем разговора горожанки стал её супруг, который тут же позвонил снохе по её личному номеру и убедился, что с ней все в порядке.

Двое коллег из города Давлеканово не смогли уехать в Екатеринбург, попав на уловки мошенников. 48-летняя горожанка хотела забронировать поездку в одном из приложений. Для этого она перешла по ссылке указанной якобы водителем и лишилась боле 3 тысяч рублей. Поездка так и не состоялась.

Как сообщал "Башинформ", потери средств в результате мошенничества, случаются постоянно.