От 5 тысяч до 1 млн рублей: в Башкирии три женщины повелись на уловки мошенников и лишились денег

В Башкирии полиция за прошедшие сутки возбудила 15 уголовных дел по фактам мошенничества. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, очередной жертвой обмана в сфере кредитования стала 52–летняя жительница Давлекановского района. Она обратилась в полицию.

Заявительнице на телефон поступил звонок от неизвестного. Он представился ведущим специалистом банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на женщину кредит и нужно срочно обезопасить счета. Мошенник, держа заявительницу постоянно на связи, убедил её оформить кредит на один миллион рублей. После чего буквально через час потерпевшей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и убедил ее перевести эти деньги на банковский счет, который он продиктовал.

В полицию Татышлинского района обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что хотела приобрести стиральную машину — связалась с поставщиком желаемого товара через соцсеть. Тот убедил женщину, что необходимо внести 100-процентную оплату. Заявительница перевела на карту «продавца» 5000 рублей, но стиральную машину так и не доставили. Поставщик перестал выходить на связь.

В непростой ситуации оказалась и 85-летняя уфимка. Накануне во второй половине дня пенсионерке позвонил неизвестный. Он убедил женщину, что ее внучка попала в ДТП. Далее звонивший объяснил, что авария произошла по ее вине, и скорей всего будет возбуждено уголовное дело, но за деньги можно избежать ответственности. Пенсионерка согласилась и передала курьеру около 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что родственнице ничего не угрожало, и ни в каком ДТП она не была.

«Просим граждан быть бдительными при общении в интернете с незнакомыми людьми. Никогда не называйте свои банковские реквизиты, не переводите деньги незнакомым. Не переходите по подозрительным ссылкам и на непроверенные сайты. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру», — напомнили о правилах экономической безопасности в пресс-службе МВД по РБ.

