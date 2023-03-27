В Башкирии виновнику ДТП с шестью погибшими смягчили наказание

Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляционное представление прокурора на приговор Благоварского межрайонного суда от 24 января 2023 года, которым водитель микроавтобуса Азат С. признан виновным в совершении ДТП с шестью погибшими.

«Судом первой инстанции ему было назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Сегодня суд апелляционной инстанции изменил приговор межрайонного суда, смягчив назначенное наказание до трех лет лишения свободы. В остальной части приговор суда оставлен без изменения», — проинформировали в объединенной пресс-службе судов РБ.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, 25 июля прошлого года водитель микроавтобуса Ford Transit вез пассажиров по маршруту Уфа — Языково. Двигаясь с превышением максимально разрешенной скорости движения на 1412 км автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы, не обеспечив безопасную дистанцию с находящимся впереди транспортом, столкнулся с движущимся в попутном направлении по крайней правой полосе «КамАЗом». В ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. В момент аварии в автобусе находились 24 человека, при допустимом количестве 19, пропорционально наличию посадочных мест, кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Мужчина признал свою вину.

Подробности о трагической аварии читайте в материале «Башинформа» — «Ехали на работу и домой из гостей: стали известны подробности гибели шести человек в ДТП в Башкирии».