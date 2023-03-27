В Башкирии из реки вытащили разлагающийся труп мужчины

Как информировала ранее пресс-служба МЧС по РБ, в Стерлитамаке накануне от местных жителей поступило тревожное сообщение: предварительно, в реке Стерля вниз лицом находится мужчина. «Башинформ» выяснил подробности случившегося. Как рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах, действительно, в реке, в 200 метрах от жилого дома по улице Ровенской обнаружили тело погибшего.

«По предварительным данным, давность трупа с гнилостными изменениями составляет более 15 дней. Видимых телесных повреждений обнаружено не было. Тело достали из воды и направили на судмедэкспертизу, по результатам которой станет известна причина гибели мужчины. Кроме того, удалось установить личность погибшего. Им оказался 59-летний житель республики, бездомный», — проинформировал источник «Башинформа».

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.