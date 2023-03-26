Провалился под лед: спасатели Башкирии сообщили о новых происшествиях на воде

Спасатели Башкирии сообщили о новых происшествиях на воде за сегодняшний день.

Как сообщал ранее «Башинформ», все началось ещё утром, когда в деревне Алексеевка Уфимского района рыбак провалился под лед на карьерном озере. Очевидцы вытащили его на лед, однако до берега самостоятельно доставить не смогли. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС эвакуировали пострадавшего мужчину на берег.

Уже днем в Шакше спасатели вытащили из воды провалившего под лед на реке Уфа мужчину, 1968 года рождения.

Оба «смельчака» с переохлаждением госпитализированы.

«Но и это ещё не всё. В Демском районе Уфы, в микрорайоне Яркий на озере Кустаревское мальчик во время игры на льду провалился и чудом смог самостоятельно выбраться, после чего побежал весь мокрый в сторону дома, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии. - Еще одно тревожное сообщение поступило от жителей Стерлитамака. Предварительно в реке Стерля вниз лицом находится мужчина. Информация проверяется».